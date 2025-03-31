Währungen / JBSS
JBSS: John B. Sanfilippo & Son Inc
64.55 USD 0.03 (0.05%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JBSS hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.55 bis zu einem Hoch von 64.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die John B. Sanfilippo & Son Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
64.55 64.55
Jahresspanne
58.47 97.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 64.58
- Eröffnung
- 64.55
- Bid
- 64.55
- Ask
- 64.85
- Tief
- 64.55
- Hoch
- 64.55
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- -0.54%
- 6-Monatsänderung
- -9.59%
- Jahresänderung
- -31.58%
