Dövizler / JBSS
JBSS: John B. Sanfilippo & Son Inc
63.24 USD 1.34 (2.07%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JBSS fiyatı bugün -2.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 62.87 ve Yüksek fiyatı olarak 64.55 aralığında işlem gördü.
John B. Sanfilippo & Son Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
62.87 64.55
Yıllık aralık
58.47 97.47
- Önceki kapanış
- 64.58
- Açılış
- 64.55
- Satış
- 63.24
- Alış
- 63.54
- Düşük
- 62.87
- Yüksek
- 64.55
- Hacim
- 180
- Günlük değişim
- -2.07%
- Aylık değişim
- -2.56%
- 6 aylık değişim
- -11.43%
- Yıllık değişim
- -32.97%
21 Eylül, Pazar