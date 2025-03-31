Валюты / JBSS
JBSS: John B. Sanfilippo & Son Inc
64.80 USD 1.49 (2.35%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JBSS за сегодня изменился на 2.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.78, а максимальная — 64.86.
Следите за динамикой John B. Sanfilippo & Son Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
62.78 64.86
Годовой диапазон
58.47 97.47
- Предыдущее закрытие
- 63.31
- Open
- 63.31
- Bid
- 64.80
- Ask
- 65.10
- Low
- 62.78
- High
- 64.86
- Объем
- 117
- Дневное изменение
- 2.35%
- Месячное изменение
- -0.15%
- 6-месячное изменение
- -9.24%
- Годовое изменение
- -31.31%
