JBSS: John B. Sanfilippo & Son Inc

64.80 USD 1.49 (2.35%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JBSS за сегодня изменился на 2.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.78, а максимальная — 64.86.

Следите за динамикой John B. Sanfilippo & Son Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
62.78 64.86
Годовой диапазон
58.47 97.47
Предыдущее закрытие
63.31
Open
63.31
Bid
64.80
Ask
65.10
Low
62.78
High
64.86
Объем
117
Дневное изменение
2.35%
Месячное изменение
-0.15%
6-месячное изменение
-9.24%
Годовое изменение
-31.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.