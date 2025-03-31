货币 / JBSS
JBSS: John B. Sanfilippo & Son Inc
64.80 USD 1.49 (2.35%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JBSS汇率已更改2.35%。当日，交易品种以低点62.78和高点64.86进行交易。
关注John B. Sanfilippo & Son Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
62.78 64.86
年范围
58.47 97.47
- 前一天收盘价
- 63.31
- 开盘价
- 63.31
- 卖价
- 64.80
- 买价
- 65.10
- 最低价
- 62.78
- 最高价
- 64.86
- 交易量
- 117
- 日变化
- 2.35%
- 月变化
- -0.15%
- 6个月变化
- -9.24%
- 年变化
- -31.31%
