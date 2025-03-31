クォートセクション
通貨 / JBSS
JBSS: John B. Sanfilippo & Son Inc

64.58 USD 0.36 (0.56%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JBSSの今日の為替レートは、0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり63.59の安値と64.80の高値で取引されました。

John B. Sanfilippo & Son Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
63.59 64.80
1年のレンジ
58.47 97.47
以前の終値
64.22
始値
64.30
買値
64.58
買値
64.88
安値
63.59
高値
64.80
出来高
168
1日の変化
0.56%
1ヶ月の変化
-0.49%
6ヶ月の変化
-9.55%
1年の変化
-31.55%
