通貨 / JBSS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
JBSS: John B. Sanfilippo & Son Inc
64.58 USD 0.36 (0.56%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JBSSの今日の為替レートは、0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり63.59の安値と64.80の高値で取引されました。
John B. Sanfilippo & Son Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JBSS News
- John B. Sanfilippo & Son Stock: I'm Not Nutty Enough To Downgrade This Play (NASDAQ:JBSS)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- John B. Sanfilippo & Son at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Strategic Growth Focus
- John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Sanfilippo JBSS Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Sanfilippo Sales Rise Dividend Up
- Sanfilippo EPS Jumps 34% in Fiscal Q4
- John B. Sanfilippo & Son sees Q4 EPS grow 33%
- John B. Sanfilippo & Son finalizes separation agreement with former general counsel
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- John B. Sanfilippo & Son declares special and annual dividends
- John B. Sanfilippo FY24 slides: Strategic shift to consumer channels amid market challenges
- John B. Sanfilippo & Son's Drop Has Been Nutty (NASDAQ:JBSS)
- John B Sanfilippo & Son at 15th East Coast IDEAS: Strategic Growth Unveiled
- John B. Sanfilippo & Son, Inc. to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the 15th Annual East Coast IDEAS Investor Conference on June 12th in New York, NY
- John B. Sanfilippo & Son: Production Growth, Dividends, And Solid Financial Metrics - Is It Undervalued? (NASDAQ:JBSS)
1日のレンジ
63.59 64.80
1年のレンジ
58.47 97.47
- 以前の終値
- 64.22
- 始値
- 64.30
- 買値
- 64.58
- 買値
- 64.88
- 安値
- 63.59
- 高値
- 64.80
- 出来高
- 168
- 1日の変化
- 0.56%
- 1ヶ月の変化
- -0.49%
- 6ヶ月の変化
- -9.55%
- 1年の変化
- -31.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K