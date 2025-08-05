Divisas / JAZZ
JAZZ: Jazz Pharmaceuticals plc
129.54 USD 3.00 (2.37%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JAZZ de hoy ha cambiado un 2.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 126.50, mientras que el máximo ha alcanzado 130.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Jazz Pharmaceuticals plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
126.50 130.86
Rango anual
95.49 148.06
- Cierres anteriores
- 126.54
- Open
- 126.67
- Bid
- 129.54
- Ask
- 129.84
- Low
- 126.50
- High
- 130.86
- Volumen
- 2.040 K
- Cambio diario
- 2.37%
- Cambio mensual
- 1.82%
- Cambio a 6 meses
- 4.83%
- Cambio anual
- 15.69%
