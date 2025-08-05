Валюты / JAZZ
JAZZ: Jazz Pharmaceuticals plc
126.54 USD 1.32 (1.05%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JAZZ за сегодня изменился на 1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 124.50, а максимальная — 127.05.
Следите за динамикой Jazz Pharmaceuticals plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
124.50 127.05
Годовой диапазон
95.49 148.06
- Предыдущее закрытие
- 125.22
- Open
- 125.33
- Bid
- 126.54
- Ask
- 126.84
- Low
- 124.50
- High
- 127.05
- Объем
- 1.538 K
- Дневное изменение
- 1.05%
- Месячное изменение
- -0.54%
- 6-месячное изменение
- 2.40%
- Годовое изменение
- 13.01%
