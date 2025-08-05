Moedas / JAZZ
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
JAZZ: Jazz Pharmaceuticals plc
128.42 USD 1.12 (0.86%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JAZZ para hoje mudou para -0.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 128.42 e o mais alto foi 129.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Jazz Pharmaceuticals plc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JAZZ Notícias
- Piper Sandler mantém recomendação acima da média para ações da Jazz Pharmaceuticals
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Jazz Pharmaceuticals stock
- Jazz Pharmaceuticals’ Modeyso added to NCCN guidelines for rare brain tumor
- Miles Davis Catalog Sells to Reservoir Media, a Small but Savvy Player
- Axsome Shares Up 20% in a Month: How Should You Play the Stock?
- Jazz Pharmaceuticals stock price target raised to $205 by Truist Securities
- Jazz Pharmaceuticals stock price target raised to $151 by RBC Capital
- Jazz Pharmaceuticals stock rises as Stifel reiterates Buy rating on Modeyso launch
- JAZZ Inks $1B Licensing Deal With Saniona for Epilepsy Drug
- Jazz pharmaceuticals acquires rights to Saniona’s epilepsy drug candidate
- BofA Securities raises Jazz Pharmaceuticals stock price target on Modeyso potential
- Don't Overlook Jazz (JAZZ) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Zymeworks Q2 2025 presentation: Revenue quadruples, pipeline advances with new IND
- US FDA approves Jazz Pharma’s drug for rare brain tumor
- FDA approves first treatment for rare brain tumor in children
- Jazz (JAZZ) Q2 Revenue Rises 2%
- JAZZ Stock Down on Wider-Than-Expected Q2 Loss, '25 Sales View Cut
- Jazz Pharmaceuticals plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:JAZZ)
- Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 3 “Strong Buy” Growth Stocks to Buy Now, 8/5/2025, According to Analysts - TipRanks.com
- Jazz (JAZZ) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Jazz Pharmaceuticals misses on Q2 earnings, shares fall
- AXSM Q2 Loss Narrower Than Expected, Auvelity Drives Revenues Y/Y
Faixa diária
128.42 129.65
Faixa anual
95.49 148.06
- Fechamento anterior
- 129.54
- Open
- 129.65
- Bid
- 128.42
- Ask
- 128.72
- Low
- 128.42
- High
- 129.65
- Volume
- 28
- Mudança diária
- -0.86%
- Mudança mensal
- 0.94%
- Mudança de 6 meses
- 3.92%
- Mudança anual
- 14.69%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh