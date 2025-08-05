通貨 / JAZZ
JAZZ: Jazz Pharmaceuticals plc
131.19 USD 1.65 (1.27%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JAZZの今日の為替レートは、1.27%変化しました。日中、通貨は1あたり128.42の安値と131.62の高値で取引されました。
Jazz Pharmaceuticals plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
JAZZ News
1日のレンジ
128.42 131.62
1年のレンジ
95.49 148.06
- 以前の終値
- 129.54
- 始値
- 129.65
- 買値
- 131.19
- 買値
- 131.49
- 安値
- 128.42
- 高値
- 131.62
- 出来高
- 1.493 K
- 1日の変化
- 1.27%
- 1ヶ月の変化
- 3.11%
- 6ヶ月の変化
- 6.17%
- 1年の変化
- 17.17%
