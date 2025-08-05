Währungen / JAZZ
JAZZ: Jazz Pharmaceuticals plc
131.19 USD 1.65 (1.27%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JAZZ hat sich für heute um 1.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 128.42 bis zu einem Hoch von 131.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Jazz Pharmaceuticals plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JAZZ News
- Piper Sandler bestätigt "Overweight"-Rating für Nektar Therapeutics
- Jazz Pharmaceuticals: Piper Sandler bekräftigt "Overweight"-Rating vor wichtigen Studiendaten
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Jazz Pharmaceuticals stock
- Jazz Pharmaceuticals’ Modeyso added to NCCN guidelines for rare brain tumor
- Miles Davis Catalog Sells to Reservoir Media, a Small but Savvy Player
- Axsome Shares Up 20% in a Month: How Should You Play the Stock?
- Jazz Pharmaceuticals stock price target raised to $205 by Truist Securities
- Jazz Pharmaceuticals stock price target raised to $151 by RBC Capital
- Jazz Pharmaceuticals stock rises as Stifel reiterates Buy rating on Modeyso launch
- JAZZ Inks $1B Licensing Deal With Saniona for Epilepsy Drug
- Jazz pharmaceuticals acquires rights to Saniona’s epilepsy drug candidate
- BofA Securities raises Jazz Pharmaceuticals stock price target on Modeyso potential
- Don't Overlook Jazz (JAZZ) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Zymeworks Q2 2025 presentation: Revenue quadruples, pipeline advances with new IND
- US FDA approves Jazz Pharma’s drug for rare brain tumor
- FDA approves first treatment for rare brain tumor in children
- Jazz (JAZZ) Q2 Revenue Rises 2%
- JAZZ Stock Down on Wider-Than-Expected Q2 Loss, '25 Sales View Cut
- Jazz Pharmaceuticals plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:JAZZ)
- Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 3 “Strong Buy” Growth Stocks to Buy Now, 8/5/2025, According to Analysts - TipRanks.com
- Jazz (JAZZ) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Jazz Pharmaceuticals misses on Q2 earnings, shares fall
Tagesspanne
128.42 131.62
Jahresspanne
95.49 148.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 129.54
- Eröffnung
- 129.65
- Bid
- 131.19
- Ask
- 131.49
- Tief
- 128.42
- Hoch
- 131.62
- Volumen
- 1.493 K
- Tagesänderung
- 1.27%
- Monatsänderung
- 3.11%
- 6-Monatsänderung
- 6.17%
- Jahresänderung
- 17.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K