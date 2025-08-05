KurseKategorien
Währungen / JAZZ
Zurück zum Aktien

JAZZ: Jazz Pharmaceuticals plc

131.19 USD 1.65 (1.27%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JAZZ hat sich für heute um 1.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 128.42 bis zu einem Hoch von 131.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die Jazz Pharmaceuticals plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JAZZ News

Tagesspanne
128.42 131.62
Jahresspanne
95.49 148.06
Vorheriger Schlusskurs
129.54
Eröffnung
129.65
Bid
131.19
Ask
131.49
Tief
128.42
Hoch
131.62
Volumen
1.493 K
Tagesänderung
1.27%
Monatsänderung
3.11%
6-Monatsänderung
6.17%
Jahresänderung
17.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K