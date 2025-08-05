FiyatlarBölümler
JAZZ
JAZZ: Jazz Pharmaceuticals plc

128.30 USD 2.89 (2.20%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JAZZ fiyatı bugün -2.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 128.00 ve Yüksek fiyatı olarak 132.15 aralığında işlem gördü.

Jazz Pharmaceuticals plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

JAZZ haberleri

Günlük aralık
128.00 132.15
Yıllık aralık
95.49 148.06
Önceki kapanış
131.19
Açılış
132.15
Satış
128.30
Alış
128.60
Düşük
128.00
Yüksek
132.15
Hacim
2.023 K
Günlük değişim
-2.20%
Aylık değişim
0.84%
6 aylık değişim
3.83%
Yıllık değişim
14.58%
21 Eylül, Pazar