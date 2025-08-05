Dövizler / JAZZ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
JAZZ: Jazz Pharmaceuticals plc
128.30 USD 2.89 (2.20%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JAZZ fiyatı bugün -2.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 128.00 ve Yüksek fiyatı olarak 132.15 aralığında işlem gördü.
Jazz Pharmaceuticals plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JAZZ haberleri
- Piper Sandler, Jazz Pharmaceuticals hissesi için Ağırlık Artırımı notunu yineledi
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Jazz Pharmaceuticals stock
- Jazz Pharmaceuticals’ Modeyso added to NCCN guidelines for rare brain tumor
- Miles Davis Catalog Sells to Reservoir Media, a Small but Savvy Player
- Axsome Shares Up 20% in a Month: How Should You Play the Stock?
- Jazz Pharmaceuticals stock price target raised to $205 by Truist Securities
- Jazz Pharmaceuticals stock price target raised to $151 by RBC Capital
- Jazz Pharmaceuticals stock rises as Stifel reiterates Buy rating on Modeyso launch
- JAZZ Inks $1B Licensing Deal With Saniona for Epilepsy Drug
- Jazz pharmaceuticals acquires rights to Saniona’s epilepsy drug candidate
- BofA Securities raises Jazz Pharmaceuticals stock price target on Modeyso potential
- Don't Overlook Jazz (JAZZ) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Zymeworks Q2 2025 presentation: Revenue quadruples, pipeline advances with new IND
- US FDA approves Jazz Pharma’s drug for rare brain tumor
- FDA approves first treatment for rare brain tumor in children
- Jazz (JAZZ) Q2 Revenue Rises 2%
- JAZZ Stock Down on Wider-Than-Expected Q2 Loss, '25 Sales View Cut
- Jazz Pharmaceuticals plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:JAZZ)
- Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 3 “Strong Buy” Growth Stocks to Buy Now, 8/5/2025, According to Analysts - TipRanks.com
- Jazz (JAZZ) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Jazz Pharmaceuticals misses on Q2 earnings, shares fall
- AXSM Q2 Loss Narrower Than Expected, Auvelity Drives Revenues Y/Y
Günlük aralık
128.00 132.15
Yıllık aralık
95.49 148.06
- Önceki kapanış
- 131.19
- Açılış
- 132.15
- Satış
- 128.30
- Alış
- 128.60
- Düşük
- 128.00
- Yüksek
- 132.15
- Hacim
- 2.023 K
- Günlük değişim
- -2.20%
- Aylık değişim
- 0.84%
- 6 aylık değişim
- 3.83%
- Yıllık değişim
- 14.58%
21 Eylül, Pazar