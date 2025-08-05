QuotazioniSezioni
Valute / JAZZ
JAZZ: Jazz Pharmaceuticals plc

128.30 USD 2.89 (2.20%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JAZZ ha avuto una variazione del -2.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 128.00 e ad un massimo di 132.15.

Segui le dinamiche di Jazz Pharmaceuticals plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
128.00 132.15
Intervallo Annuale
95.49 148.06
Chiusura Precedente
131.19
Apertura
132.15
Bid
128.30
Ask
128.60
Minimo
128.00
Massimo
132.15
Volume
2.023 K
Variazione giornaliera
-2.20%
Variazione Mensile
0.84%
Variazione Semestrale
3.83%
Variazione Annuale
14.58%
20 settembre, sabato