JAZZ: Jazz Pharmaceuticals plc
128.30 USD 2.89 (2.20%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JAZZ 환율이 오늘 -2.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 128.00이고 고가는 132.15이었습니다.
Jazz Pharmaceuticals plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
JAZZ News
- 파이퍼 샌들러, 넥타테라퓨틱스에 ’비중확대’ 투자의견 유지
- 파이퍼 샌들러, 재즈 파마슈티컬스에 ’비중확대’ 투자의견 유지
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Jazz Pharmaceuticals stock
- Jazz Pharmaceuticals’ Modeyso added to NCCN guidelines for rare brain tumor
- Miles Davis Catalog Sells to Reservoir Media, a Small but Savvy Player
- Axsome Shares Up 20% in a Month: How Should You Play the Stock?
- Jazz Pharmaceuticals stock price target raised to $205 by Truist Securities
- Jazz Pharmaceuticals stock price target raised to $151 by RBC Capital
- Jazz Pharmaceuticals stock rises as Stifel reiterates Buy rating on Modeyso launch
- JAZZ Inks $1B Licensing Deal With Saniona for Epilepsy Drug
- Jazz pharmaceuticals acquires rights to Saniona’s epilepsy drug candidate
- BofA Securities raises Jazz Pharmaceuticals stock price target on Modeyso potential
- Don't Overlook Jazz (JAZZ) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Zymeworks Q2 2025 presentation: Revenue quadruples, pipeline advances with new IND
- US FDA approves Jazz Pharma’s drug for rare brain tumor
- FDA approves first treatment for rare brain tumor in children
- Jazz (JAZZ) Q2 Revenue Rises 2%
- JAZZ Stock Down on Wider-Than-Expected Q2 Loss, '25 Sales View Cut
- Jazz Pharmaceuticals plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:JAZZ)
- Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 3 “Strong Buy” Growth Stocks to Buy Now, 8/5/2025, According to Analysts - TipRanks.com
- Jazz (JAZZ) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Jazz Pharmaceuticals misses on Q2 earnings, shares fall
일일 변동 비율
128.00 132.15
년간 변동
95.49 148.06
- 이전 종가
- 131.19
- 시가
- 132.15
- Bid
- 128.30
- Ask
- 128.60
- 저가
- 128.00
- 고가
- 132.15
- 볼륨
- 2.023 K
- 일일 변동
- -2.20%
- 월 변동
- 0.84%
- 6개월 변동
- 3.83%
- 년간 변동율
- 14.58%
