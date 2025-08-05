货币 / JAZZ
JAZZ: Jazz Pharmaceuticals plc
128.93 USD 2.39 (1.89%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JAZZ汇率已更改1.89%。当日，交易品种以低点126.50和高点128.93进行交易。
关注Jazz Pharmaceuticals plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
JAZZ新闻
- Piper Sandler重申Nektar Therapeutics股票评级为"增持"
- Jazz Pharmaceuticals’ Modeyso added to NCCN guidelines for rare brain tumor
- Miles Davis Catalog Sells to Reservoir Media, a Small but Savvy Player
- Axsome Shares Up 20% in a Month: How Should You Play the Stock?
- Jazz Pharmaceuticals stock price target raised to $205 by Truist Securities
- Jazz Pharmaceuticals stock price target raised to $151 by RBC Capital
- Jazz Pharmaceuticals stock rises as Stifel reiterates Buy rating on Modeyso launch
- JAZZ Inks $1B Licensing Deal With Saniona for Epilepsy Drug
- Jazz pharmaceuticals acquires rights to Saniona’s epilepsy drug candidate
- BofA Securities raises Jazz Pharmaceuticals stock price target on Modeyso potential
- Don't Overlook Jazz (JAZZ) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Zymeworks Q2 2025 presentation: Revenue quadruples, pipeline advances with new IND
- US FDA approves Jazz Pharma’s drug for rare brain tumor
- FDA approves first treatment for rare brain tumor in children
- Jazz (JAZZ) Q2 Revenue Rises 2%
- JAZZ Stock Down on Wider-Than-Expected Q2 Loss, '25 Sales View Cut
- Jazz Pharmaceuticals plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:JAZZ)
- Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 3 “Strong Buy” Growth Stocks to Buy Now, 8/5/2025, According to Analysts - TipRanks.com
- Jazz (JAZZ) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Jazz Pharmaceuticals misses on Q2 earnings, shares fall
日范围
126.50 128.93
年范围
95.49 148.06
- 前一天收盘价
- 126.54
- 开盘价
- 126.67
- 卖价
- 128.93
- 买价
- 129.23
- 最低价
- 126.50
- 最高价
- 128.93
- 交易量
- 190
- 日变化
- 1.89%
- 月变化
- 1.34%
- 6个月变化
- 4.34%
- 年变化
- 15.15%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值