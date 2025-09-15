Divisas / INTC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
INTC: Intel Corporation
24.90 USD 0.37 (1.46%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de INTC de hoy ha cambiado un -1.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.45, mientras que el máximo ha alcanzado 25.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Intel Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INTC News
- Vicepresidente de Arteris (AIP) Alpern vende acciones por 88.805 dólares
- Arteris (AIP) VP Alpern sells $88,805 in shares
- Albertsons nombra nuevo presidente de junta directiva tras retiro de Jim Donald
- Albertsons nombra nuevo presidente de la junta directiva tras la jubilación de Jim Donald
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- CrowdStrike presenta el sistema Threat AI para automatizar flujos de trabajo de inteligencia
- El procesador Granite Rapids de Intel experimenta un "aumento significativo", según analistas de KeyBanc
- Procesador Granite Rapids de Intel ve "aumento significativo", según analistas
- Intel’s Granite Rapids processor seeing "meaningful ramp," KeyBanc analysts say
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- Nokia anuncia cambios de liderazgo y forma nuevas unidades de tecnología y estrategia
- Nokia anuncia cambios de liderazgo y forma nuevas unidades de tecnología y estrategia
- Nokia crea nueva organización de tecnología e IA en reestructuración directiva
- Nokia crea nueva organización de tecnología e IA en reestructuración directiva
- Mizuho eleva el precio objetivo de las acciones de CrowdStrike a 450 dólares desde 430 dólares
- Mizuho eleva precio objetivo de CrowdStrike a $450 desde $430
- Why the Market Dipped But Intel (INTC) Gained Today
- INTC vs. AMD: Which AI-Driven Chip Stock Should You Bet on Now?
- ASML Soars 16% in a Month: Should You Buy, Sell or Hold the Stock?
- MGX co-invests with Silver Lake in Altera acquisition
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Intel Targets Lower Spending With Altera Sale Complete
- CrowdStrike se asocia con gigantes tecnológicos para mejorar seguridad de IA
- CrowdStrike se asocia con gigantes tecnológicos para mejorar la seguridad de IA
Aplicaciones comerciales para INTC
Stock Trader Hedge MT5
Ivan Pochta
5 (4)
==== Resultados en vivo ==== Stock Trader Hedge - Modo CFD: aquí >> (Admiral Markets Live) > Stock Trader Hedge v.1.6 Presets: Descargar >> > Stock Trader Hedge v .1.2 Backtests : Descargar >> Stock Trader Hedge es un asesor de trading totalmente automatizado diseñado para trabajar en el mercado de valores de EE.UU. . El sistema se basa en la estrategia de negociación del autor. A diferencia de los sistemas de Forex, Stock Trader Hedge abre sólo posiciones LARGAS por la dirección global de la
MAM Gold
Matei-Alexandru Mihai
¡Solo quedan 5/10 copias al precio de lanzamiento de $99! Filosofía — “Disciplina dentro, beneficios fuera. Un motor limpio para acciones.” MAM Gold está diseñado exclusivamente para acciones y funciona en cualquier marco temporal. Opera como un motor long siempre activo: entradas deliberadas con contexto EMA/ATR, gestión disciplinada del riesgo, trailing inteligente y adiciones solo cuando la tendencia realmente paga. Sin exageraciones—solo ejecución estructurada para acciones. Técnicos —
Qunatum Quokka
Dulam Seshivardhini
Quantum Quokka proporciona ejecuciones de operaciones inteligentes con precisión y rapidez. Tiene una impresionante tasa de éxito del 90 % y puede convertir $500 en $20,000 con estrategias optimizadas. Características clave: Quantum Quokka utiliza trading impulsado por IA, incorporando aprendizaje automático para predecir tendencias del mercado y optimizar estrategias de operación. Supervisa continuamente los movimientos de precios y ejecuta operaciones al instante, asegurando que los traders no
Multi Pair Hedging System EA
Stanislav Sarbey
THIS ADVISOR REALLY WORKS !!! I present to you my own adviser, designed to work on the instrument TSLA (shares of companie Tesla). The work of the adviser is based on hedging positions. Purely mathematical model of averaging positions. Advisor can be configured to work on buy or sell, as well as buy and sell at the same time. This is a multi-currency Expert Advisor, so it can be used simultaneously on a different stocks at the same time, and the work on each stocks can be set separately. It is p
Rango diario
24.45 25.26
Rango anual
17.67 27.55
- Cierres anteriores
- 25.27
- Open
- 25.08
- Bid
- 24.90
- Ask
- 25.20
- Low
- 24.45
- High
- 25.26
- Volumen
- 58.712 K
- Cambio diario
- -1.46%
- Cambio mensual
- 4.32%
- Cambio a 6 meses
- 10.23%
- Cambio anual
- 6.09%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B