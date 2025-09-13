==== Live Results ==== Stock Trader Hedge - CFD Mode: here >> (Admiral Markets Live) > Stock Trader Hedge v.1.6 Presets: Download >> > Stock Trader Hedge v.1.2 Backtests : Download >> Stock Trader Hedge is a fully automated trading advisor designed to work at US Stock Market . The system is based on the author’s trading strategy. Unlike Forex systems, Stock Trader Hedge opens only LONG positions by the global direction of trend on price on price falls (dips), analyzing data