INTC: Intel Corporation

25.27 USD 0.50 (2.02%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INTC за сегодня изменился на 2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.69, а максимальная — 25.34.

Следите за динамикой Intel Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.69 25.34
Годовой диапазон
17.67 27.55
Предыдущее закрытие
24.77
Open
24.81
Bid
25.27
Ask
25.57
Low
24.69
High
25.34
Объем
59.827 K
Дневное изменение
2.02%
Месячное изменение
5.87%
6-месячное изменение
11.86%
Годовое изменение
7.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.