Валюты / INTC
INTC: Intel Corporation
25.27 USD 0.50 (2.02%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INTC за сегодня изменился на 2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.69, а максимальная — 25.34.
Следите за динамикой Intel Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INTC
Дневной диапазон
24.69 25.34
Годовой диапазон
17.67 27.55
- Предыдущее закрытие
- 24.77
- Open
- 24.81
- Bid
- 25.27
- Ask
- 25.57
- Low
- 24.69
- High
- 25.34
- Объем
- 59.827 K
- Дневное изменение
- 2.02%
- Месячное изменение
- 5.87%
- 6-месячное изменение
- 11.86%
- Годовое изменение
- 7.67%
