货币 / INTC
INTC: Intel Corporation
25.27 USD 0.50 (2.02%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INTC汇率已更改2.02%。当日，交易品种以低点24.69和高点25.34进行交易。
关注Intel Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
INTC新闻
- Intel’s Granite Rapids processor seeing "meaningful ramp," KeyBanc analysts say
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- 诺基亚宣布领导层变动并成立新技术和战略部门
- 诺基亚重组领导层，成立新技术和人工智能组织
- 美国投行美银证券将CrowdStrike目标价从430美元上调至450美元
- AI点燃看涨狂潮 芯片股九连阳! 费城半导体指数创2017年来最长连涨纪录
- Why the Market Dipped But Intel (INTC) Gained Today
- CrowdStrike与英伟达合作整合AI安全代理
- CrowdStrike收购AI安全公司Pangea，扩展平台
- INTC vs. AMD: Which AI-Driven Chip Stock Should You Bet on Now?
- ASML Soars 16% in a Month: Should You Buy, Sell or Hold the Stock?
- MGX co-invests with Silver Lake in Altera acquisition
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Intel Targets Lower Spending With Altera Sale Complete
- Why Intel Rallied Today
- Chinese Chip Stocks Surge After U.S. Trade Probe
- Tesla Surge, Alphabet's $3T Milestone Push Nasdaq to Record Highs Ahead of Fed
- Why Intel (INTC) Stock Is Climbing Today
- Nvidia, Alaska Air and Warner Bros Discovery fall premarket; Apple, Tesla rise
- Intel lowers full-year expense target
- S&P 500, Nasdaq hit record highs at start of Fed meeting week; Tesla advances
- S&P 500, Nasdaq hit record highs ahead of Fed meeting; Tesla jumps
- Intel Cuts 2025 Spending Target After Altera Sale to Silver Lake
- Why Is Intel Stock Gaining Monday? - Intel (NASDAQ:INTC)
日范围
24.69 25.34
年范围
17.67 27.55
- 前一天收盘价
- 24.77
- 开盘价
- 24.81
- 卖价
- 25.27
- 买价
- 25.57
- 最低价
- 24.69
- 最高价
- 25.34
- 交易量
- 59.827 K
- 日变化
- 2.02%
- 月变化
- 5.87%
- 6个月变化
- 11.86%
- 年变化
- 7.67%
