INTC: Intel Corporation
29.58 USD 0.99 (3.24%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de INTC a changé de -3.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.33 et à un maximum de 30.62.
Suivez la dynamique Intel Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
29.33 30.62
Range Annuel
17.67 32.38
- Clôture Précédente
- 30.57
- Ouverture
- 30.43
- Bid
- 29.58
- Ask
- 29.88
- Plus Bas
- 29.33
- Plus Haut
- 30.62
- Volume
- 204.560 K
- Changement quotidien
- -3.24%
- Changement Mensuel
- 23.92%
- Changement à 6 Mois
- 30.94%
- Changement Annuel
- 26.03%
20 septembre, samedi