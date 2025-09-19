통화 / INTC
INTC: Intel Corporation
29.44 USD 1.13 (3.70%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INTC 환율이 오늘 -3.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.33이고 고가는 30.62이었습니다.
Intel Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
INTC News
일일 변동 비율
29.33 30.62
년간 변동
17.67 32.38
- 이전 종가
- 30.57
- 시가
- 30.43
- Bid
- 29.44
- Ask
- 29.74
- 저가
- 29.33
- 고가
- 30.62
- 볼륨
- 179.026 K
- 일일 변동
- -3.70%
- 월 변동
- 23.33%
- 6개월 변동
- 30.32%
- 년간 변동율
- 25.44%
