INTC: Intel Corporation
24.90 USD 0.37 (1.46%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do INTC para hoje mudou para -1.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.45 e o mais alto foi 25.26.
Veja a dinâmica do par de moedas Intel Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
INTC Notícias
- Stock Market Today: Dow Rallies Ahead Of Jobless Claims; Nvidia Surges On Intel Stake (Live Coverage)
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- Instant View: Nvidia’s $5 billion bet on Intel
- Intel, Nvidia e Novo Nordisk sobem no pré-mercado; AMD cai
- Intel, Nvidia and Novo Nordisk rise premarket; AMD falls
- Nvidia vai investir US$ 5 bilhões em participação na Intel
- Taiwan Semiconductor cai após Nvidia firmar acordo com rival Intel
- Taiwan Semiconductor stock falls after Intel-Nvidia partnership announcement
- Intel’s stock is soaring. Why Nvidia is investing $5 billion in the chip maker.
- Ações da AMD caem após anúncio de colaboração entre Nvidia e Intel
- AMD stock falls after Nvidia-Intel collaboration announcement
- Intel dispara após Nvidia anunciar participação de US$ 5 bilhões
- Intel surges as Nvidia takes $5B stake
- Nvidia e Intel formam parceria de US$ 5 bilhões para chips personalizados
- Nvidia and Intel forge $5 billion partnership for custom chips
- Nvidia bets big on Intel with $5 billion stake and chip partnership
- Where Are We Now (NYSEARCA:GLD)
- VP da Arteris (AIP) vende ações no valor de US$ 88.805
- Arteris (AIP) VP Alpern sells $88,805 in shares
- Albertsons nomeia novo presidente do conselho enquanto Jim Donald se aposenta
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- CrowdStrike revela sistema Threat AI para automatizar fluxos de inteligência
Faixa diária
24.45 25.26
Faixa anual
17.67 27.55
- Fechamento anterior
- 25.27
- Open
- 25.08
- Bid
- 24.90
- Ask
- 25.20
- Low
- 24.45
- High
- 25.26
- Volume
- 58.712 K
- Mudança diária
- -1.46%
- Mudança mensal
- 4.32%
- Mudança de 6 meses
- 10.23%
- Mudança anual
- 6.09%
