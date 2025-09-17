CotaçõesSeções
Moedas / INTC
INTC: Intel Corporation

24.90 USD 0.37 (1.46%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do INTC para hoje mudou para -1.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.45 e o mais alto foi 25.26.

Veja a dinâmica do par de moedas Intel Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

INTC Notícias

Faixa diária
24.45 25.26
Faixa anual
17.67 27.55
Fechamento anterior
25.27
Open
25.08
Bid
24.90
Ask
25.20
Low
24.45
High
25.26
Volume
58.712 K
Mudança diária
-1.46%
Mudança mensal
4.32%
Mudança de 6 meses
10.23%
Mudança anual
6.09%
