通貨 / INTC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
INTC: Intel Corporation
30.57 USD 5.67 (22.77%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INTCの今日の為替レートは、22.77%変化しました。日中、通貨は1あたり30.16の安値と32.38の高値で取引されました。
Intel Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INTC News
- How Intel’s Nvidia deal could help Intel’s next generation of chip manufacturing
- Nvidia Invests In Intel As Two Collaborate On Chip Development
- SoftBank Vision Fund to lay off 20% of employees in shift to bold AI bets, source and memo say
- Markets Hit New Record Highs: NVDA, INTC, FDX & More
- Stock Market Today: Dow Rallies Ahead Of Jobless Claims; Nvidia Surges On Intel Stake (Live Coverage)
- 元インテルCTOのグレッグ・ラベンダー氏、ニュータニックスの取締役会に参加
- Stock Market Today: Intel Surges on Nvidia Stake and Chip Partnership
- Is Nvidia Intel’s Savior? Not Quite
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- Tech Deal, Rate Cut Push Stocks to Records
- NY株式：NYダウは124ドル高、ハイテクが支援
- Is AMD in trouble as Nvidia and Intel pair up? Not so fast, analysts say.
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Nvidia stock rises as DA Davidson reiterates Buy rating on Intel deal
- Nvidia CEO Jensen Huang Just Delivered Fantastic News for Intel Investors
- Intel Gets a $5 Billion Boost from Nvidia
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Intel-Nvidia Deal: Hold, Not A Victory Lap (NASDAQ:INTC)
- Nvidia And Intel: Beauty And The Beast Team Up (NASDAQ:NVDA)
- Dow Jones Index Today: DJIA Sets Record High ahead of Crucial Trump-Xi Call - TipRanks.com
- Implications Of The $5 Billion Nvidia Stake In Intel (NASDAQ:NVDA)
- Why Arm Holdings Stock Was Sliding Today
- Why AMD Stock Tumbled Today
- BofAがIntel-Nvidia提携を受け、ASMLの目標株価をEUR941に引き上げ
INTCの取引アプリ
Stock Trader Hedge MT5
Ivan Pochta
5 (4)
==== Live Results ==== Stock Trader Hedge - CFD Mode: here >> (Admiral Markets Live) > Stock Trader Hedge v.1.6 Presets: Download >> > Stock Trader Hedge v.1.2 Backtests : Download >> Stock Trader Hedge is a fully automated trading advisor designed to work at US Stock Market . The system is based on the author’s trading strategy. Unlike Forex systems, Stock Trader Hedge opens only LONG positions by the global direction of trend on price on price falls (dips), analyzing data
Qunatum Quokka
Dulam Seshivardhini
Quantum Quokka は、高精度かつ高速なインテリジェントな取引実行を提供します。驚異的な 90% の勝率を誇り、最適化された戦略を活用して $500 を $20,000 に変えることができます。 主な特徴: Quantum Quokka は AI 駆動型の取引を採用し、機械学習を活用して市場動向を予測し、取引戦略を最適化します。価格変動を常に監視し、即座に取引を実行することで、トレーダーが利益を得る機会を逃さないようにします。 リスク管理ツールが組み込まれており、ユーザーはカスタマイズ可能なストップロス、テイクプロフィット、リスクパラメータを設定して投資を保護できます。このボットは、株式、暗号通貨、外国為替、コモディティを含むマルチアセット取引をサポートし、金融市場に柔軟性を提供します。 初心者から上級者まで幅広いトレーダー向けに設計されており、使いやすいインターフェースで簡単に操作できます。自動取引モードと手動取引モードの選択が可能で、戦略の完全な制御が可能です。セキュリティも最優先され、エンドツーエンドの暗号化と安全な API 統合により、取引の安全性とプライバシーが確保
Multi Pair Hedging System EA
Stanislav Sarbey
THIS ADVISOR REALLY WORKS !!! I present to you my own adviser, designed to work on the instrument TSLA (shares of companie Tesla). The work of the adviser is based on hedging positions. Purely mathematical model of averaging positions. Advisor can be configured to work on buy or sell, as well as buy and sell at the same time. This is a multi-currency Expert Advisor, so it can be used simultaneously on a different stocks at the same time, and the work on each stocks can be set separately. It is p
1日のレンジ
30.16 32.38
1年のレンジ
17.67 32.38
- 以前の終値
- 24.90
- 始値
- 31.78
- 買値
- 30.57
- 買値
- 30.87
- 安値
- 30.16
- 高値
- 32.38
- 出来高
- 521.547 K
- 1日の変化
- 22.77%
- 1ヶ月の変化
- 28.07%
- 6ヶ月の変化
- 35.33%
- 1年の変化
- 30.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K