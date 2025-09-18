クォートセクション
通貨 / INTC
INTC: Intel Corporation

30.57 USD 5.67 (22.77%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

INTCの今日の為替レートは、22.77%変化しました。日中、通貨は1あたり30.16の安値と32.38の高値で取引されました。

Intel Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
30.16 32.38
1年のレンジ
17.67 32.38
以前の終値
24.90
始値
31.78
買値
30.57
買値
30.87
安値
30.16
高値
32.38
出来高
521.547 K
1日の変化
22.77%
1ヶ月の変化
28.07%
6ヶ月の変化
35.33%
1年の変化
30.25%
