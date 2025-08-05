Divisas / INSP
INSP: Inspire Medical Systems Inc
79.95 USD 0.88 (1.09%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de INSP de hoy ha cambiado un -1.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 79.82, mientras que el máximo ha alcanzado 84.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Inspire Medical Systems Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
79.82 84.42
Rango anual
77.41 215.85
- Cierres anteriores
- 80.83
- Open
- 80.50
- Bid
- 79.95
- Ask
- 80.25
- Low
- 79.82
- High
- 84.42
- Volumen
- 1.878 K
- Cambio diario
- -1.09%
- Cambio mensual
- -14.71%
- Cambio a 6 meses
- -49.44%
- Cambio anual
- -62.09%
