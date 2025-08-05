통화 / INSP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
INSP: Inspire Medical Systems Inc
79.88 USD 3.59 (4.30%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INSP 환율이 오늘 -4.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 79.56이고 고가는 83.70이었습니다.
Inspire Medical Systems Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INSP News
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Inspire Medical at Wells Fargo Conference: Strategic Transition Insights
- Why Is Inspire (INSP) Up 7.5% Since Last Earnings Report?
- Inspire medical CFO Buchholz sells $1m in shares
- Inspire Hit By System Adoption Friction: A HOLD Rating Assigned (NYSE:INSP)
- Evercore ISI initiates Inspire Medical Systems stock with Outperform rating
- Inspire Medical Systems CFO to step down, KeyBanc maintains Sector Weight
- Inspire Medical CFO to step down at end of 2025
- Inspire Medical: Hiccups For The Sleep Business (NYSE:INSP)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Inspire Medical Systems Stock?
- Nyxoah Secures FDA Clearance for Genio System to Treat Sleep Apnea
- Inspire Medical authorizes $200 million stock buyback program
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Inspire Medical Systems Analysts Lower Their Forecasts After Q2 Results - Inspire Medical Systems (NYSE:INSP)
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Inspire Medical Plunges On Outlook Cut, Weak V System Rollout: Analysts React - Inspire Medical Systems (NYSE:INSP)
- Nasdaq Down 50 Points; ISM Services PMI Declines In July - Ameresco (NYSE:AMRC), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Jefferies lowers Inspire Medical Systems stock price target to $160 from $205
- Piper Sandler lowers Inspire Medical Systems stock price target on Gen 5 launch issues
- Inspire Medical stock falls as RBC lowers price target on slower growth
- INSP Stock Plunges Despite Q2 Earnings Beat, Gross Margin Contracts
- Dow Surges Over 100 Points; Pfizer Earnings Top Views - Agilon Health (NYSE:AGL), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
일일 변동 비율
79.56 83.70
년간 변동
77.41 215.85
- 이전 종가
- 83.47
- 시가
- 83.70
- Bid
- 79.88
- Ask
- 80.18
- 저가
- 79.56
- 고가
- 83.70
- 볼륨
- 1.304 K
- 일일 변동
- -4.30%
- 월 변동
- -14.79%
- 6개월 변동
- -49.49%
- 년간 변동율
- -62.12%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K