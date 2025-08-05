KurseKategorien
INSP: Inspire Medical Systems Inc

83.47 USD 3.52 (4.40%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INSP hat sich für heute um 4.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.48 bis zu einem Hoch von 83.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die Inspire Medical Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
79.48 83.89
Jahresspanne
77.41 215.85
Vorheriger Schlusskurs
79.95
Eröffnung
81.16
Bid
83.47
Ask
83.77
Tief
79.48
Hoch
83.89
Volumen
1.513 K
Tagesänderung
4.40%
Monatsänderung
-10.96%
6-Monatsänderung
-47.22%
Jahresänderung
-60.42%
