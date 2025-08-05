Währungen / INSP
INSP: Inspire Medical Systems Inc
83.47 USD 3.52 (4.40%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INSP hat sich für heute um 4.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.48 bis zu einem Hoch von 83.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Inspire Medical Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
79.48 83.89
Jahresspanne
77.41 215.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 79.95
- Eröffnung
- 81.16
- Bid
- 83.47
- Ask
- 83.77
- Tief
- 79.48
- Hoch
- 83.89
- Volumen
- 1.513 K
- Tagesänderung
- 4.40%
- Monatsänderung
- -10.96%
- 6-Monatsänderung
- -47.22%
- Jahresänderung
- -60.42%
