INSP: Inspire Medical Systems Inc
82.45 USD 2.50 (3.13%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do INSP para hoje mudou para 3.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 79.48 e o mais alto foi 82.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Inspire Medical Systems Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INSP Notícias
- Bank of America lista 13 ações de média e pequena capitalização com potencial de recuperação
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Inspire Medical at Wells Fargo Conference: Strategic Transition Insights
- Why Is Inspire (INSP) Up 7.5% Since Last Earnings Report?
- Inspire medical CFO Buchholz sells $1m in shares
- Inspire Hit By System Adoption Friction: A HOLD Rating Assigned (NYSE:INSP)
- Evercore ISI initiates Inspire Medical Systems stock with Outperform rating
- Inspire Medical Systems CFO to step down, KeyBanc maintains Sector Weight
- Inspire Medical CFO to step down at end of 2025
- Inspire Medical: Hiccups For The Sleep Business (NYSE:INSP)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Inspire Medical Systems Stock?
- Nyxoah Secures FDA Clearance for Genio System to Treat Sleep Apnea
- Inspire Medical authorizes $200 million stock buyback program
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Inspire Medical Systems Analysts Lower Their Forecasts After Q2 Results - Inspire Medical Systems (NYSE:INSP)
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Inspire Medical Plunges On Outlook Cut, Weak V System Rollout: Analysts React - Inspire Medical Systems (NYSE:INSP)
- Nasdaq Down 50 Points; ISM Services PMI Declines In July - Ameresco (NYSE:AMRC), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Jefferies lowers Inspire Medical Systems stock price target to $160 from $205
- Piper Sandler lowers Inspire Medical Systems stock price target on Gen 5 launch issues
- Inspire Medical stock falls as RBC lowers price target on slower growth
- INSP Stock Plunges Despite Q2 Earnings Beat, Gross Margin Contracts
Faixa diária
79.48 82.51
Faixa anual
77.41 215.85
- Fechamento anterior
- 79.95
- Open
- 81.16
- Bid
- 82.45
- Ask
- 82.75
- Low
- 79.48
- High
- 82.51
- Volume
- 334
- Mudança diária
- 3.13%
- Mudança mensal
- -12.04%
- Mudança de 6 meses
- -47.86%
- Mudança anual
- -60.90%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh