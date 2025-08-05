Валюты / INSP
INSP: Inspire Medical Systems Inc
80.83 USD 0.05 (0.06%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INSP за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.09, а максимальная — 82.42.
Следите за динамикой Inspire Medical Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INSP
Дневной диапазон
80.09 82.42
Годовой диапазон
77.41 215.85
- Предыдущее закрытие
- 80.78
- Open
- 81.04
- Bid
- 80.83
- Ask
- 81.13
- Low
- 80.09
- High
- 82.42
- Объем
- 1.439 K
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- -13.77%
- 6-месячное изменение
- -48.89%
- Годовое изменение
- -61.67%
