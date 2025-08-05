Devises / INSP
INSP: Inspire Medical Systems Inc
79.88 USD 3.59 (4.30%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de INSP a changé de -4.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 79.56 et à un maximum de 83.70.
Suivez la dynamique Inspire Medical Systems Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
79.56 83.70
Range Annuel
77.41 215.85
- Clôture Précédente
- 83.47
- Ouverture
- 83.70
- Bid
- 79.88
- Ask
- 80.18
- Plus Bas
- 79.56
- Plus Haut
- 83.70
- Volume
- 1.304 K
- Changement quotidien
- -4.30%
- Changement Mensuel
- -14.79%
- Changement à 6 Mois
- -49.49%
- Changement Annuel
- -62.12%
20 septembre, samedi