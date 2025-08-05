Dövizler / INSP
INSP: Inspire Medical Systems Inc
79.88 USD 3.59 (4.30%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
INSP fiyatı bugün -4.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 79.56 ve Yüksek fiyatı olarak 83.70 aralığında işlem gördü.
Inspire Medical Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
79.56 83.70
Yıllık aralık
77.41 215.85
- Önceki kapanış
- 83.47
- Açılış
- 83.70
- Satış
- 79.88
- Alış
- 80.18
- Düşük
- 79.56
- Yüksek
- 83.70
- Hacim
- 1.304 K
- Günlük değişim
- -4.30%
- Aylık değişim
- -14.79%
- 6 aylık değişim
- -49.49%
- Yıllık değişim
- -62.12%
21 Eylül, Pazar