Divisas / IBB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IBB: iShares Biotechnology ETF
143.26 USD 0.15 (0.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IBB de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 142.64, mientras que el máximo ha alcanzado 143.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Biotechnology ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBB News
- Harrow Health stock price target raised to $70 by B.Riley
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- BBH Vs. IBB: How To Prepare For The Next Biotech Growth Cycle With BBH (NASDAQ:IBB)
- Tug Of War: Bulls Vs. Fear
- Is iShares Biotechnology ETF (IBB) a Strong ETF Right Now?
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Solar, biotech, and health insurance stocks are moving on Friday: here's why
- This Eye Treatment Stock Sees Sales Spike 152% As Biotech Leaders Shine
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Should You Invest in the iShares Biotechnology ETF (IBB)?
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- More than 800 Moderna employees will lose their jobs this year as costs are slashed
- Sarepta finally gets some good news: A patient death wasn’t its DMD drug’s fault.
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- Trump Threatens Up To 200% Tariffs On Drug Imports. The Market Doesn't Believe Him.
- Biotech Looks Ready To Run, But ETFs, Which One? IBB Vs. XBI
- 5 Stocks I'm Buying As The 'Big Beautiful Bill' Pushes The Market To New Highs
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- This ‘AI TechBio’ company goes public as IPO demand spreads to biotech
Rango diario
142.64 143.58
Rango anual
107.43 150.03
- Cierres anteriores
- 143.41
- Open
- 142.98
- Bid
- 143.26
- Ask
- 143.56
- Low
- 142.64
- High
- 143.58
- Volumen
- 567
- Cambio diario
- -0.10%
- Cambio mensual
- 2.78%
- Cambio a 6 meses
- 12.14%
- Cambio anual
- -1.47%
23 septiembre, martes
12:30
USD
- Act.
- $-251.312 B
- Pronós.
- $-406.051 B
- Prev.
- $-439.822 B
13:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 4.04 M
- Prev.
- 4.01 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -2.0%
- Prev.
- 2.0%
16:35
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.641%