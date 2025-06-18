CotizacionesSecciones
IBB
IBB: iShares Biotechnology ETF

143.26 USD 0.15 (0.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IBB de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 142.64, mientras que el máximo ha alcanzado 143.58.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Biotechnology ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
142.64 143.58
Rango anual
107.43 150.03
Cierres anteriores
143.41
Open
142.98
Bid
143.26
Ask
143.56
Low
142.64
High
143.58
Volumen
567
Cambio diario
-0.10%
Cambio mensual
2.78%
Cambio a 6 meses
12.14%
Cambio anual
-1.47%
23 septiembre, martes
12:30
USD
Cuenta corriente
Act.
$​-251.312 B
Pronós.
$​-406.051 B
Prev.
$​-439.822 B
13:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Existentes
Act.
Pronós.
4.04 M
Prev.
4.01 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas de Segunda Mano m/m
Act.
Pronós.
-2.0%
Prev.
2.0%
16:35
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 2 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.641%