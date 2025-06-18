QuotazioniSezioni
Valute / IBB
IBB: iShares Biotechnology ETF

143.20 USD 0.21 (0.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IBB ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 142.64 e ad un massimo di 143.58.

Segui le dinamiche di iShares Biotechnology ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
142.64 143.58
Intervallo Annuale
107.43 150.03
Chiusura Precedente
143.41
Apertura
142.98
Bid
143.20
Ask
143.50
Minimo
142.64
Massimo
143.58
Volume
697
Variazione giornaliera
-0.15%
Variazione Mensile
2.74%
Variazione Semestrale
12.09%
Variazione Annuale
-1.51%
23 settembre, martedì
12:30
USD
Conto Corrente
Agire
$​-251.312 B
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-439.822 B
13:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 2 anni
Agire
Fcst
Prev
3.641%