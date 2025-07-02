CotationsSections
Devises / IBB
IBB: iShares Biotechnology ETF

143.20 USD 0.21 (0.15%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IBB a changé de -0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 142.64 et à un maximum de 143.58.

Suivez la dynamique iShares Biotechnology ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
142.64 143.58
Range Annuel
107.43 150.03
Clôture Précédente
143.41
Ouverture
142.98
Bid
143.20
Ask
143.50
Plus Bas
142.64
Plus Haut
143.58
Volume
697
Changement quotidien
-0.15%
Changement Mensuel
2.74%
Changement à 6 Mois
12.09%
Changement Annuel
-1.51%
23 septembre, mardi
12:30
USD
Compte Courant
Act
$​-251.312 B
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-439.822 B
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billet de banque de 2 ans
Act
Fcst
Prev
3.641%