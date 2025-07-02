Devises / IBB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IBB: iShares Biotechnology ETF
143.20 USD 0.21 (0.15%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IBB a changé de -0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 142.64 et à un maximum de 143.58.
Suivez la dynamique iShares Biotechnology ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBB Nouvelles
- B.Riley relève l’objectif de cours de Harrow Health à 70€
- Harrow Health stock price target raised to $70 by B.Riley
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- BBH Vs. IBB: How To Prepare For The Next Biotech Growth Cycle With BBH (NASDAQ:IBB)
- Tug Of War: Bulls Vs. Fear
- Is iShares Biotechnology ETF (IBB) a Strong ETF Right Now?
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Solar, biotech, and health insurance stocks are moving on Friday: here's why
- This Eye Treatment Stock Sees Sales Spike 152% As Biotech Leaders Shine
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Should You Invest in the iShares Biotechnology ETF (IBB)?
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- More than 800 Moderna employees will lose their jobs this year as costs are slashed
- Sarepta finally gets some good news: A patient death wasn’t its DMD drug’s fault.
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- Trump Threatens Up To 200% Tariffs On Drug Imports. The Market Doesn't Believe Him.
- Biotech Looks Ready To Run, But ETFs, Which One? IBB Vs. XBI
- 5 Stocks I'm Buying As The 'Big Beautiful Bill' Pushes The Market To New Highs
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
Range quotidien
142.64 143.58
Range Annuel
107.43 150.03
- Clôture Précédente
- 143.41
- Ouverture
- 142.98
- Bid
- 143.20
- Ask
- 143.50
- Plus Bas
- 142.64
- Plus Haut
- 143.58
- Volume
- 697
- Changement quotidien
- -0.15%
- Changement Mensuel
- 2.74%
- Changement à 6 Mois
- 12.09%
- Changement Annuel
- -1.51%
23 septembre, mardi
12:30
USD
- Act
- $-251.312 B
- Fcst
- $-406.051 B
- Prev
- $-439.822 B
13:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- 4.04 M
- Prev
- 4.01 M
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- -2.0%
- Prev
- 2.0%
16:35
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.641%