IBB: iShares Biotechnology ETF
143.20 USD 0.21 (0.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IBB fiyatı bugün -0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 142.64 ve Yüksek fiyatı olarak 143.58 aralığında işlem gördü.
iShares Biotechnology ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IBB haberleri
Günlük aralık
142.64 143.58
Yıllık aralık
107.43 150.03
- Önceki kapanış
- 143.41
- Açılış
- 142.98
- Satış
- 143.20
- Alış
- 143.50
- Düşük
- 142.64
- Yüksek
- 143.58
- Hacim
- 697
- Günlük değişim
- -0.15%
- Aylık değişim
- 2.74%
- 6 aylık değişim
- 12.09%
- Yıllık değişim
- -1.51%
