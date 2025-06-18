FiyatlarBölümler
Dövizler / IBB
IBB: iShares Biotechnology ETF

143.20 USD 0.21 (0.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IBB fiyatı bugün -0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 142.64 ve Yüksek fiyatı olarak 143.58 aralığında işlem gördü.

iShares Biotechnology ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
142.64 143.58
Yıllık aralık
107.43 150.03
Önceki kapanış
143.41
Açılış
142.98
Satış
143.20
Alış
143.50
Düşük
142.64
Yüksek
143.58
Hacim
697
Günlük değişim
-0.15%
Aylık değişim
2.74%
6 aylık değişim
12.09%
Yıllık değişim
-1.51%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
$​-251.312 B
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%