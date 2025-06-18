КотировкиРазделы
Валюты / IBB
IBB: iShares Biotechnology ETF

143.26 USD 0.15 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IBB за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 142.64, а максимальная — 143.58.

Дневной диапазон
142.64 143.58
Годовой диапазон
107.43 150.03
Предыдущее закрытие
143.41
Open
142.98
Bid
143.26
Ask
143.56
Low
142.64
High
143.58
Объем
567
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
2.78%
6-месячное изменение
12.14%
Годовое изменение
-1.47%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
$​-251.312 млрд
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-439.822 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%