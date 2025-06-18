Валюты / IBB
IBB: iShares Biotechnology ETF
143.26 USD 0.15 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IBB за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 142.64, а максимальная — 143.58.
Следите за динамикой iShares Biotechnology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
142.64 143.58
Годовой диапазон
107.43 150.03
- Предыдущее закрытие
- 143.41
- Open
- 142.98
- Bid
- 143.26
- Ask
- 143.56
- Low
- 142.64
- High
- 143.58
- Объем
- 567
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 2.78%
- 6-месячное изменение
- 12.14%
- Годовое изменение
- -1.47%
