IBB: iShares Biotechnology ETF
143.20 USD 0.21 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IBB hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 142.64 bis zu einem Hoch von 143.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Biotechnology ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IBB News
Tagesspanne
142.64 143.58
Jahresspanne
107.43 150.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 143.41
- Eröffnung
- 142.98
- Bid
- 143.20
- Ask
- 143.50
- Tief
- 142.64
- Hoch
- 143.58
- Volumen
- 697
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- 2.74%
- 6-Monatsänderung
- 12.09%
- Jahresänderung
- -1.51%
23 September, Dienstag
12:30
USD
- Akt
- $-251.312 B
- Erw
- $-406.051 B
- Vorh
- $-439.822 B
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- 4.04 M
- Vorh
- 4.01 M
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- -2.0%
- Vorh
- 2.0%
16:35
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.641%