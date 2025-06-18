KurseKategorien
Währungen / IBB
Zurück zum Aktien

IBB: iShares Biotechnology ETF

143.20 USD 0.21 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IBB hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 142.64 bis zu einem Hoch von 143.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Biotechnology ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IBB News

Tagesspanne
142.64 143.58
Jahresspanne
107.43 150.03
Vorheriger Schlusskurs
143.41
Eröffnung
142.98
Bid
143.20
Ask
143.50
Tief
142.64
Hoch
143.58
Volumen
697
Tagesänderung
-0.15%
Monatsänderung
2.74%
6-Monatsänderung
12.09%
Jahresänderung
-1.51%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
$​-251.312 B
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%