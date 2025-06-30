CotizacionesSecciones
GRRR: Gorilla Technology Group Inc

20.07 USD 2.33 (13.13%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GRRR de hoy ha cambiado un 13.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.50, mientras que el máximo ha alcanzado 21.47.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Gorilla Technology Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
17.50 21.47
Rango anual
3.60 44.15
Cierres anteriores
17.74
Open
19.88
Bid
20.07
Ask
20.37
Low
17.50
High
21.47
Volumen
20.136 K
Cambio diario
13.13%
Cambio mensual
24.50%
Cambio a 6 meses
-29.85%
Cambio anual
376.72%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B