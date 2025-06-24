货币 / GRRR
GRRR: Gorilla Technology Group Inc
19.50 USD 1.76 (9.92%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GRRR汇率已更改9.92%。当日，交易品种以低点17.50和高点21.47进行交易。
关注Gorilla Technology Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GRRR新闻
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- 大猩猩科技与Freyr签署14亿美元东南亚AI数据中心合同
- Gorilla, Freyr sign $1.4 billion AI data center contract for Southeast Asia
- 大猩猩科技股价因14亿美元AI数据中心合同而飙升
- Gorilla Technology stock soars after $1.4B AI data centre contract
- Gorilla Technology: Remaining Bullish With Encouraging Backlog (NASDAQ:GRRR)
- Undercovered Dozen: Precigen, ONEOK, Bitmine And More
- Gorilla Technology Should Be On Your Watch List (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology Stock Rises As Revenue Jumps 90%, Earnings Top Estimates - Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Gorilla Technology reports 90% revenue growth in H1 2025
- Retail Investors' Top Stocks With Earnings This Week: Cisco, JD, Nano Nuclear And More Retail Investors' Top Stocks With Earnings This Week - JD.com (NASDAQ:JD)
- AppLovin and Carter have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bananas or Bust: Should You Buy Gorilla Before 1H25 Earnings?
- Nvidia Got Away? 9 Undiscovered AI Stocks Haven't Taken Off ... Yet
- Gorilla Technology resolves litigation with Culper Research
- Gorilla Technology Group's Backlog Signals Upside (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology Targets $1.3 Billion In New Contracts By Mid-2026 - Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology stock rises on $5.6 billion pipeline update
- Gorilla Technology Shares Plunge After Nvidia-Fueled Rally Reverses - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology stock soars after becoming NVIDIA Solutions Partner
- Gorilla Technology (GRRR) Stock Falls After $105M Offering - Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology secures $105 million in registered direct offering
- Carnival Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Liminatus Pharma, Coinbase Global, Uber And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
日范围
17.50 21.47
年范围
3.60 44.15
- 前一天收盘价
- 17.74
- 开盘价
- 19.88
- 卖价
- 19.50
- 买价
- 19.80
- 最低价
- 17.50
- 最高价
- 21.47
- 交易量
- 15.758 K
- 日变化
- 9.92%
- 月变化
- 20.97%
- 6个月变化
- -31.84%
- 年变化
- 363.18%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值