CotationsSections
Devises / GRRR
Retour à Actions

GRRR: Gorilla Technology Group Inc

21.49 USD 0.99 (4.83%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GRRR a changé de 4.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.69 et à un maximum de 22.12.

Suivez la dynamique Gorilla Technology Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GRRR Nouvelles

Range quotidien
20.69 22.12
Range Annuel
3.60 44.15
Clôture Précédente
20.50
Ouverture
20.75
Bid
21.49
Ask
21.79
Plus Bas
20.69
Plus Haut
22.12
Volume
6.519 K
Changement quotidien
4.83%
Changement Mensuel
33.31%
Changement à 6 Mois
-24.89%
Changement Annuel
410.45%
20 septembre, samedi