Валюты / GRRR
GRRR: Gorilla Technology Group Inc
17.74 USD 0.09 (0.50%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GRRR за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.22, а максимальная — 17.86.
Следите за динамикой Gorilla Technology Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GRRR
- Gorilla Technology: Remaining Bullish With Encouraging Backlog (NASDAQ:GRRR)
- Undercovered Dozen: Precigen, ONEOK, Bitmine And More
- Gorilla Technology Should Be On Your Watch List (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology Stock Rises As Revenue Jumps 90%, Earnings Top Estimates - Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Gorilla Technology reports 90% revenue growth in H1 2025
- Retail Investors' Top Stocks With Earnings This Week: Cisco, JD, Nano Nuclear And More Retail Investors' Top Stocks With Earnings This Week - JD.com (NASDAQ:JD)
- AppLovin and Carter have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bananas or Bust: Should You Buy Gorilla Before 1H25 Earnings?
- Nvidia Got Away? 9 Undiscovered AI Stocks Haven't Taken Off ... Yet
- Gorilla Technology resolves litigation with Culper Research
- Gorilla Technology Group's Backlog Signals Upside (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology Targets $1.3 Billion In New Contracts By Mid-2026 - Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology stock rises on $5.6 billion pipeline update
- Gorilla Technology Shares Plunge After Nvidia-Fueled Rally Reverses - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology stock soars after becoming NVIDIA Solutions Partner
- Gorilla Technology (GRRR) Stock Falls After $105M Offering - Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology secures $105 million in registered direct offering
- Carnival Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Liminatus Pharma, Coinbase Global, Uber And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- Gorilla Technology (GRRR) Stock Surges On Agreement To Acquire Thai AI Firms - Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology to acquire Thai tech providers CNS and CANS
- I Sold Gorilla Technology Stock After Its Run, But I'm Not Coming Back Yet (NASDAQ:GRRR)
- Gold Moves Lower; Darden Restaurants Earnings Top Views - Accenture (NYSE:ACN), Couchbase (NASDAQ:BASE)
- Kroger Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Couchbase, CarMax And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS), Couchbase (NASDAQ:BASE)
Дневной диапазон
17.22 17.86
Годовой диапазон
3.60 44.15
- Предыдущее закрытие
- 17.83
- Open
- 17.83
- Bid
- 17.74
- Ask
- 18.04
- Low
- 17.22
- High
- 17.86
- Объем
- 1.081 K
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- 10.05%
- 6-месячное изменение
- -37.99%
- Годовое изменение
- 321.38%
