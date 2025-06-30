Valute / GRRR
GRRR: Gorilla Technology Group Inc
21.49 USD 0.99 (4.83%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GRRR ha avuto una variazione del 4.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.69 e ad un massimo di 22.12.
Segui le dinamiche di Gorilla Technology Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.69 22.12
Intervallo Annuale
3.60 44.15
- Chiusura Precedente
- 20.50
- Apertura
- 20.75
- Bid
- 21.49
- Ask
- 21.79
- Minimo
- 20.69
- Massimo
- 22.12
- Volume
- 6.519 K
- Variazione giornaliera
- 4.83%
- Variazione Mensile
- 33.31%
- Variazione Semestrale
- -24.89%
- Variazione Annuale
- 410.45%
20 settembre, sabato