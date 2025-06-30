クォートセクション
通貨 / GRRR
GRRR: Gorilla Technology Group Inc

20.50 USD 0.43 (2.14%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GRRRの今日の為替レートは、2.14%変化しました。日中、通貨は1あたり19.60の安値と21.21の高値で取引されました。

Gorilla Technology Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
19.60 21.21
1年のレンジ
3.60 44.15
以前の終値
20.07
始値
19.88
買値
20.50
買値
20.80
安値
19.60
高値
21.21
出来高
5.777 K
1日の変化
2.14%
1ヶ月の変化
27.17%
6ヶ月の変化
-28.35%
1年の変化
386.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K