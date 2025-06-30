通貨 / GRRR
GRRR: Gorilla Technology Group Inc
20.50 USD 0.43 (2.14%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GRRRの今日の為替レートは、2.14%変化しました。日中、通貨は1あたり19.60の安値と21.21の高値で取引されました。
Gorilla Technology Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GRRR News
- Gorilla Swings 13% Higher on $1.4B Freyr Deal in Southeast Asia
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- ゴリラとフレイヤ、東南アジアで14億ドルのAIデータセンター契約を締結
- Gorilla, Freyr sign $1.4 billion AI data center contract for Southeast Asia
- ゴリラ・テクノロジー株、14億ドルのAIデータセンター契約で急騰
- Gorilla Technology stock soars after $1.4B AI data centre contract
- Gorilla Technology: Remaining Bullish With Encouraging Backlog (NASDAQ:GRRR)
- Undercovered Dozen: Precigen, ONEOK, Bitmine And More
- Gorilla Technology Should Be On Your Watch List (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology Stock Rises As Revenue Jumps 90%, Earnings Top Estimates - Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Gorilla Technology reports 90% revenue growth in H1 2025
- Retail Investors' Top Stocks With Earnings This Week: Cisco, JD, Nano Nuclear And More Retail Investors' Top Stocks With Earnings This Week - JD.com (NASDAQ:JD)
- AppLovin and Carter have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bananas or Bust: Should You Buy Gorilla Before 1H25 Earnings?
- Nvidia Got Away? 9 Undiscovered AI Stocks Haven't Taken Off ... Yet
- Gorilla Technology resolves litigation with Culper Research
- Gorilla Technology Group's Backlog Signals Upside (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology Targets $1.3 Billion In New Contracts By Mid-2026 - Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology stock rises on $5.6 billion pipeline update
- Gorilla Technology Shares Plunge After Nvidia-Fueled Rally Reverses - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology stock soars after becoming NVIDIA Solutions Partner
- Gorilla Technology (GRRR) Stock Falls After $105M Offering - Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology secures $105 million in registered direct offering
1日のレンジ
19.60 21.21
1年のレンジ
3.60 44.15
- 以前の終値
- 20.07
- 始値
- 19.88
- 買値
- 20.50
- 買値
- 20.80
- 安値
- 19.60
- 高値
- 21.21
- 出来高
- 5.777 K
- 1日の変化
- 2.14%
- 1ヶ月の変化
- 27.17%
- 6ヶ月の変化
- -28.35%
- 1年の変化
- 386.94%
