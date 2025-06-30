Moedas / GRRR
GRRR: Gorilla Technology Group Inc
20.92 USD 0.85 (4.24%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GRRR para hoje mudou para 4.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.60 e o mais alto foi 20.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Gorilla Technology Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRRR Notícias
- Gorilla Swings 13% Higher on $1.4B Freyr Deal in Southeast Asia
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Gorilla e Freyr assinam contrato de US$ 1,4 bilhões para data centers de IA no Sudeste Asiático
- Gorilla, Freyr sign $1.4 billion AI data center contract for Southeast Asia
- Ações da Gorilla Technology disparam após contrato de US$ 1,4 bi para data centers de IA
- Gorilla Technology stock soars after $1.4B AI data centre contract
- Gorilla Technology: Remaining Bullish With Encouraging Backlog (NASDAQ:GRRR)
- Undercovered Dozen: Precigen, ONEOK, Bitmine And More
- Gorilla Technology Should Be On Your Watch List (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology Stock Rises As Revenue Jumps 90%, Earnings Top Estimates - Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Gorilla Technology reports 90% revenue growth in H1 2025
- Retail Investors' Top Stocks With Earnings This Week: Cisco, JD, Nano Nuclear And More Retail Investors' Top Stocks With Earnings This Week - JD.com (NASDAQ:JD)
- AppLovin and Carter have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bananas or Bust: Should You Buy Gorilla Before 1H25 Earnings?
- Nvidia Got Away? 9 Undiscovered AI Stocks Haven't Taken Off ... Yet
- Gorilla Technology resolves litigation with Culper Research
- Gorilla Technology Group's Backlog Signals Upside (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology Targets $1.3 Billion In New Contracts By Mid-2026 - Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology stock rises on $5.6 billion pipeline update
- Gorilla Technology Shares Plunge After Nvidia-Fueled Rally Reverses - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology stock soars after becoming NVIDIA Solutions Partner
- Gorilla Technology (GRRR) Stock Falls After $105M Offering - Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology secures $105 million in registered direct offering
Faixa diária
19.60 20.96
Faixa anual
3.60 44.15
- Fechamento anterior
- 20.07
- Open
- 19.88
- Bid
- 20.92
- Ask
- 21.22
- Low
- 19.60
- High
- 20.96
- Volume
- 2.177 K
- Mudança diária
- 4.24%
- Mudança mensal
- 29.78%
- Mudança de 6 meses
- -26.88%
- Mudança anual
- 396.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh