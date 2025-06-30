KurseKategorien
GRRR: Gorilla Technology Group Inc

20.50 USD 0.43 (2.14%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GRRR hat sich für heute um 2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.60 bis zu einem Hoch von 21.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die Gorilla Technology Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
19.60 21.21
Jahresspanne
3.60 44.15
Vorheriger Schlusskurs
20.07
Eröffnung
19.88
Bid
20.50
Ask
20.80
Tief
19.60
Hoch
21.21
Volumen
5.777 K
Tagesänderung
2.14%
Monatsänderung
27.17%
6-Monatsänderung
-28.35%
Jahresänderung
386.94%
