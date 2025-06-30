Währungen / GRRR
GRRR: Gorilla Technology Group Inc
20.50 USD 0.43 (2.14%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GRRR hat sich für heute um 2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.60 bis zu einem Hoch von 21.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gorilla Technology Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GRRR News
- Gorilla Swings 13% Higher on $1.4B Freyr Deal in Southeast Asia
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Gorilla und Freyr schließen KI-Rechenzentrumsvertrag über 1,4 Milliarden US-Dollar für Südostasien
- Gorilla, Freyr sign $1.4 billion AI data center contract for Southeast Asia
- Gorilla Technology: Aktie schießt nach 1,4-Milliarden-Dollar-Vertrag für KI-Rechenzentren in die Höhe
- Gorilla Technology stock soars after $1.4B AI data centre contract
- Gorilla Technology: Remaining Bullish With Encouraging Backlog (NASDAQ:GRRR)
- Undercovered Dozen: Precigen, ONEOK, Bitmine And More
- Gorilla Technology Should Be On Your Watch List (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology Stock Rises As Revenue Jumps 90%, Earnings Top Estimates - Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Gorilla Technology reports 90% revenue growth in H1 2025
- Retail Investors' Top Stocks With Earnings This Week: Cisco, JD, Nano Nuclear And More Retail Investors' Top Stocks With Earnings This Week - JD.com (NASDAQ:JD)
- AppLovin and Carter have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bananas or Bust: Should You Buy Gorilla Before 1H25 Earnings?
- Nvidia Got Away? 9 Undiscovered AI Stocks Haven't Taken Off ... Yet
- Gorilla Technology resolves litigation with Culper Research
- Gorilla Technology Group's Backlog Signals Upside (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology Targets $1.3 Billion In New Contracts By Mid-2026 - Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology stock rises on $5.6 billion pipeline update
- Gorilla Technology Shares Plunge After Nvidia-Fueled Rally Reverses - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology stock soars after becoming NVIDIA Solutions Partner
- Gorilla Technology (GRRR) Stock Falls After $105M Offering - Gorilla Tech Gr (NASDAQ:GRRR)
- Gorilla Technology secures $105 million in registered direct offering
Tagesspanne
19.60 21.21
Jahresspanne
3.60 44.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.07
- Eröffnung
- 19.88
- Bid
- 20.50
- Ask
- 20.80
- Tief
- 19.60
- Hoch
- 21.21
- Volumen
- 5.777 K
- Tagesänderung
- 2.14%
- Monatsänderung
- 27.17%
- 6-Monatsänderung
- -28.35%
- Jahresänderung
- 386.94%
