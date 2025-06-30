Dövizler / GRRR
GRRR: Gorilla Technology Group Inc
21.49 USD 0.99 (4.83%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GRRR fiyatı bugün 4.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.69 ve Yüksek fiyatı olarak 22.12 aralığında işlem gördü.
Gorilla Technology Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
20.69 22.12
Yıllık aralık
3.60 44.15
- Önceki kapanış
- 20.50
- Açılış
- 20.75
- Satış
- 21.49
- Alış
- 21.79
- Düşük
- 20.69
- Yüksek
- 22.12
- Hacim
- 6.519 K
- Günlük değişim
- 4.83%
- Aylık değişim
- 33.31%
- 6 aylık değişim
- -24.89%
- Yıllık değişim
- 410.45%
21 Eylül, Pazar