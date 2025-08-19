Divisas / GPN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GPN: Global Payments Inc
85.39 USD 1.10 (1.31%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GPN de hoy ha cambiado un 1.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 84.44, mientras que el máximo ha alcanzado 86.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global Payments Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GPN News
- Here's Why Global Payments Shares Are Attracting Investors Now
- Global Payments Inc. (GPN) Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- Global Payments en conferencia de JPMorgan: Perspectivas de crecimiento estratégico
- Global Payments en la Conferencia de JPMorgan: Perspectivas de Crecimiento Estratégico
- Global Payments at JPMorgan Conference: Strategic Growth Insights
- Las acciones de Global Payments se mantienen inalteradas tras la reiteración de calificación Market Perform por KBW
- Acciones de Global Payments sin cambios tras reiteración de calificación por KBW
- Global Payments stock unchanged as KBW reiterates Market Perform rating
- CMA inicia investigación formal sobre fusión de Global Payments y Worldpay
- CMA abre investigación formal sobre la fusión de Global Payments y Worldpay
- UK competition watchdog opens formal probe into Global Payments–Worldpay merger
- Are Investors Undervaluing Green Dot (GDOT) Right Now?
- Global Payments: Cheap Valuation Coupled With Solid Earnings Growth Potential (NYSE:GPN)
- Global Payments: Underpriced And Growth Should Accelerate (NYSE:GPN)
- Global Payments: Worldpay Deal, High Recovery Potential, Plus Massive Buybacks (NYSE:GPN)
- Global Payments launches Genius solution for enterprise customers
- Exclusive-Starboard nominates four to BILL Holdings board, including partner Peter Feld, sources say
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why Global Payments (GPN) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- Global Payments stock price target raised to $92 from $84 at TD Cowen
- Earnings call transcript: Global Payments Q2 2025 beats EPS forecast, stock up
- Columbia Global Technology Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CTCAX)
Rango diario
84.44 86.92
Rango anual
65.93 120.01
- Cierres anteriores
- 84.29
- Open
- 84.57
- Bid
- 85.39
- Ask
- 85.69
- Low
- 84.44
- High
- 86.92
- Volumen
- 4.052 K
- Cambio diario
- 1.31%
- Cambio mensual
- -2.68%
- Cambio a 6 meses
- -12.62%
- Cambio anual
- -15.81%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B