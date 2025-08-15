クォートセクション
通貨 / GPN
GPN: Global Payments Inc

86.07 USD 0.68 (0.80%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GPNの今日の為替レートは、0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり84.85の安値と86.27の高値で取引されました。

Global Payments Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

GPN News

1日のレンジ
84.85 86.27
1年のレンジ
65.93 120.01
以前の終値
85.39
始値
85.64
買値
86.07
買値
86.37
安値
84.85
高値
86.27
出来高
3.852 K
1日の変化
0.80%
1ヶ月の変化
-1.90%
6ヶ月の変化
-11.92%
1年の変化
-15.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K