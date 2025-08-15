通貨 / GPN
GPN: Global Payments Inc
86.07 USD 0.68 (0.80%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GPNの今日の為替レートは、0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり84.85の安値と86.27の高値で取引されました。
Global Payments Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GPN News
- Here's Why Global Payments Shares Are Attracting Investors Now
- Global Payments Inc. (GPN) Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- JPモルガン・カンファレンスにおけるグローバル・ペイメンツ：戦略的成長の洞察
- Global Payments at JPMorgan Conference: Strategic Growth Insights
- グローバル・ペイメンツ株、KBWがマーケットパフォーム評価を維持
- Global Payments stock unchanged as KBW reiterates Market Perform rating
- CMA、グローバル・ペイメンツとワールドペイの合併に関する正式調査を開始
- UK competition watchdog opens formal probe into Global Payments–Worldpay merger
- Are Investors Undervaluing Green Dot (GDOT) Right Now?
- Global Payments: Cheap Valuation Coupled With Solid Earnings Growth Potential (NYSE:GPN)
- Global Payments: Underpriced And Growth Should Accelerate (NYSE:GPN)
- Global Payments: Worldpay Deal, High Recovery Potential, Plus Massive Buybacks (NYSE:GPN)
- Global Payments launches Genius solution for enterprise customers
- Exclusive-Starboard nominates four to BILL Holdings board, including partner Peter Feld, sources say
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why Global Payments (GPN) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- Global Payments stock price target raised to $92 from $84 at TD Cowen
- Earnings call transcript: Global Payments Q2 2025 beats EPS forecast, stock up
- Columbia Global Technology Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CTCAX)
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- Top Research Reports for Lowe's, Bristol-Myers & Marvell Technology
1日のレンジ
84.85 86.27
1年のレンジ
65.93 120.01
- 以前の終値
- 85.39
- 始値
- 85.64
- 買値
- 86.07
- 買値
- 86.37
- 安値
- 84.85
- 高値
- 86.27
- 出来高
- 3.852 K
- 1日の変化
- 0.80%
- 1ヶ月の変化
- -1.90%
- 6ヶ月の変化
- -11.92%
- 1年の変化
- -15.14%
