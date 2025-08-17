통화 / GPN
GPN: Global Payments Inc
86.56 USD 0.49 (0.57%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GPN 환율이 오늘 0.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 85.89이고 고가는 87.17이었습니다.
Global Payments Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GPN News
- Why Global Payments (GPN) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Here's Why Global Payments Shares Are Attracting Investors Now
- Global Payments Inc. (GPN) Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- 글로벌 페이먼트, JP모건 컨퍼런스에서 전략적 성장 인사이트 발표
- Global Payments at JPMorgan Conference: Strategic Growth Insights
- 글로벌 페이먼트, KBW ’시장 수익률’ 등급 유지에 주가 변동 없어
- Global Payments stock unchanged as KBW reiterates Market Perform rating
- CMA, 글로벌 페이먼츠-월드페이 합병에 대한 공식 조사 착수
- UK competition watchdog opens formal probe into Global Payments–Worldpay merger
- Are Investors Undervaluing Green Dot (GDOT) Right Now?
- Global Payments: Cheap Valuation Coupled With Solid Earnings Growth Potential (NYSE:GPN)
- Global Payments: Underpriced And Growth Should Accelerate (NYSE:GPN)
- Global Payments: Worldpay Deal, High Recovery Potential, Plus Massive Buybacks (NYSE:GPN)
- Global Payments launches Genius solution for enterprise customers
- Exclusive-Starboard nominates four to BILL Holdings board, including partner Peter Feld, sources say
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why Global Payments (GPN) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- Global Payments stock price target raised to $92 from $84 at TD Cowen
- Earnings call transcript: Global Payments Q2 2025 beats EPS forecast, stock up
- Columbia Global Technology Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CTCAX)
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
일일 변동 비율
85.89 87.17
년간 변동
65.93 120.01
- 이전 종가
- 86.07
- 시가
- 86.55
- Bid
- 86.56
- Ask
- 86.86
- 저가
- 85.89
- 고가
- 87.17
- 볼륨
- 4.382 K
- 일일 변동
- 0.57%
- 월 변동
- -1.34%
- 6개월 변동
- -11.42%
- 년간 변동율
- -14.65%
