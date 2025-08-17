Dövizler / GPN
GPN: Global Payments Inc
86.56 USD 0.49 (0.57%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GPN fiyatı bugün 0.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 85.89 ve Yüksek fiyatı olarak 87.17 aralığında işlem gördü.
Global Payments Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GPN haberleri
Günlük aralık
85.89 87.17
Yıllık aralık
65.93 120.01
- Önceki kapanış
- 86.07
- Açılış
- 86.55
- Satış
- 86.56
- Alış
- 86.86
- Düşük
- 85.89
- Yüksek
- 87.17
- Hacim
- 4.382 K
- Günlük değişim
- 0.57%
- Aylık değişim
- -1.34%
- 6 aylık değişim
- -11.42%
- Yıllık değişim
- -14.65%
21 Eylül, Pazar