FiyatlarBölümler
Dövizler / GPN
Geri dön - Hisse senetleri

GPN: Global Payments Inc

86.56 USD 0.49 (0.57%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GPN fiyatı bugün 0.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 85.89 ve Yüksek fiyatı olarak 87.17 aralığında işlem gördü.

Global Payments Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GPN haberleri

Günlük aralık
85.89 87.17
Yıllık aralık
65.93 120.01
Önceki kapanış
86.07
Açılış
86.55
Satış
86.56
Alış
86.86
Düşük
85.89
Yüksek
87.17
Hacim
4.382 K
Günlük değişim
0.57%
Aylık değişim
-1.34%
6 aylık değişim
-11.42%
Yıllık değişim
-14.65%
21 Eylül, Pazar