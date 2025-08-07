Валюты / GPN
GPN: Global Payments Inc
84.29 USD 0.11 (0.13%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GPN за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.53, а максимальная — 84.48.
Следите за динамикой Global Payments Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
82.53 84.48
Годовой диапазон
65.93 120.01
- Предыдущее закрытие
- 84.18
- Open
- 83.95
- Bid
- 84.29
- Ask
- 84.59
- Low
- 82.53
- High
- 84.48
- Объем
- 3.652 K
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- -3.93%
- 6-месячное изменение
- -13.74%
- Годовое изменение
- -16.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.