货币 / GPN
GPN: Global Payments Inc
85.32 USD 1.03 (1.22%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GPN汇率已更改1.22%。当日，交易品种以低点84.47和高点85.72进行交易。
关注Global Payments Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GPN新闻
- Global Payments Inc. (GPN) Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- 全球支付股价未变，KBW重申市场表现评级
- 英国竞争监管机构对Global Payments收购Worldpay交易展开正式调查
- Are Investors Undervaluing Green Dot (GDOT) Right Now?
- Global Payments: Cheap Valuation Coupled With Solid Earnings Growth Potential (NYSE:GPN)
- Global Payments: Underpriced And Growth Should Accelerate (NYSE:GPN)
- Global Payments: Worldpay Deal, High Recovery Potential, Plus Massive Buybacks (NYSE:GPN)
- Global Payments launches Genius solution for enterprise customers
- Exclusive-Starboard nominates four to BILL Holdings board, including partner Peter Feld, sources say
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why Global Payments (GPN) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- Global Payments stock price target raised to $92 from $84 at TD Cowen
- Earnings call transcript: Global Payments Q2 2025 beats EPS forecast, stock up
- Columbia Global Technology Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CTCAX)
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- Top Research Reports for Lowe's, Bristol-Myers & Marvell Technology
- GPN Partners With Tampa Bay Lightning for Arena Transactions
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
日范围
84.47 85.72
年范围
65.93 120.01
- 前一天收盘价
- 84.29
- 开盘价
- 84.57
- 卖价
- 85.32
- 买价
- 85.62
- 最低价
- 84.47
- 最高价
- 85.72
- 交易量
- 426
- 日变化
- 1.22%
- 月变化
- -2.76%
- 6个月变化
- -12.69%
- 年变化
- -15.87%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值