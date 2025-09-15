Divisas / GM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GM: General Motors Company
58.75 USD 0.29 (0.50%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GM de hoy ha cambiado un 0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 58.22, mientras que el máximo ha alcanzado 59.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas General Motors Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GM News
- GM en conversaciones con SAIC para renovar su empresa conjunta en China
- GM en conversaciones con SAIC para renovar empresa conjunta en China
- GM in talks with SAIC to renew China joint venture - Bloomberg
- Tesla Doubles Down on Giga Berlin Output Amid Struggles in Europe
- Motor racing-Jim Beam adds American spirit to F1 debutants Cadillac
- Rivian inicia construcción de planta en Georgia con miras a producción en 2028
- Rivian inicia construcción de planta en Georgia, apunta a producción en 2028
- MP Materials Races Ahead in U.S. Magnet Manufacturing: Can It Deliver?
- Truist Securities eleva precio objetivo de Amazon a $270 desde $250
- Objetivo de precio de las acciones de Amazon elevado a 270 dólares desde 250 dólares en Truist Securities
- Amazon stock price target raised to $270 from $250 at Truist Securities
- TD Cowen reitera calificación de Compra para Amazon, destaca crecimiento de GenAI
- TD Cowen reitera calificación de Compra para acciones de Amazon, cita crecimiento de GenAI en AWS
- TD Cowen reiterates Buy rating on Amazon stock, cites AWS GenAI growth
- General Motors Company (GM) Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- S&P revisa a negativa la perspectiva de American Axle tras adquisición
- S&P revisa perspectiva de American Axle a negativa tras adquisición
- S&P revises American Axle outlook to negative after acquisition
- Lithium Americas: Turning Nevada Into America's Lithium Powerhouse (NYSE:LAC)
- Calificación de acciones de EVgo reiterada como Sobreponderación por Cantor Fitzgerald
- Cantor Fitzgerald reitera calificación de Sobreponderación para acciones de EVgo
- EVgo stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- ¿Es Europa un presagio para EE.UU. sobre los vehículos eléctricos chinos?
- ¿Es Europa un presagio para EE.UU. sobre los vehículos eléctricos chinos?
Rango diario
58.22 59.57
Rango anual
41.60 61.15
- Cierres anteriores
- 58.46
- Open
- 58.33
- Bid
- 58.75
- Ask
- 59.05
- Low
- 58.22
- High
- 59.57
- Volumen
- 9.779 K
- Cambio diario
- 0.50%
- Cambio mensual
- 1.56%
- Cambio a 6 meses
- 24.89%
- Cambio anual
- 30.12%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B